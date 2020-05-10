تركي آل الشيخ: كرة القدم ستختلف كثيرا بعد كورونا

قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، إن كرة القدم ستختلف كثيرا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونشر آل الشيخ تصريحات على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، يؤكد فيها أن كرة القدم بعد كورونا تختلف كثير عن اللعبة المعهودة " وقال: "أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد الكرونا... الكثير من الأندية في العالم ستعاني... وأسعار الاعبين ستقل... والرعايات ستقل... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضا... وأعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم... سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف".

وتابع: "هذا الكلام لايشمل نادي ألميريا إن شاء الله".

وينافس نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، الذي من المتوقع أن يستأنف الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تظل مدرجات كرة القدم فارغة على الرغم من توجه بعض دول العالم لاستئناف المسابقات مع قواعد طبية صارمة.