زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم أمام 3 خيارات للبقاء مع اللاعبين

قال رئيس مجموعة العمل الجديدة في رابطة الدوري الألماني المخولة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، ورئيس اللجنة الطبية في "اليويفا" تيم ماير، إن "تصرفات اللاعبين على المستوى الفردي ستكون في غاية الأهمية حتى نهاية الموسم".

وأضاف ماير: "اللاعبون يحظون باهتمام عام كبير وعليهم أن يضربوا مثلا في السلوك السليم.. على الملعب ينبغي عليهم اللعب مثلما اعتادوا، لكن بمجرد مغادرة الملعب فأنتم مواطنون من جديد وعليكم التصرف كمواطنين في زمن الكورونا."

وتابع: "نحن لا نعتقد أن أي وظيفة أو أي مهنة في البلاد تضمن سلامة من يمارسها بنسبة 100 في المئة حاليا طالما تتعامل مع أناس آخرين".

ويتعين على من يعيش مع لاعبي الدوري الألماني مثل الزوجات والصديقات الاختيار بين ثلاثة خيارات، وهي إما الخضوع لفحصين أو الموافقة على توثيق كل اتصال خارج المنزل أو العيش بصورة منفصلة.

وأكد ماير أن السلطات الصحية الألمانية ستكون صاحبة القرار في كيفية التعامل مع ظهور أي حالات إيجابية بين اللاعبين ومن سيتم وضعه في الحجر الصحي نتيجة لذلك.

وتابع: "أحيانا نجد من يقولون أنه لا تزال هناك بعض المخاطر"، مضيفا: "نعم هناك بعض المخاطر لأننا لن نتمكن من القضاء أي مخاطر صغيرة".

واستطرد: "فعلنا الكثير وطبقنا الكثير من الإجراءات حتى نضمن أن تكون مخاطر العدوى من كرة القدم مستبعدة".

وسيكون الدوري الألماني أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف مبارياتها في 16 مايو/ أيار، وستقام المباريات دون جماهير وفي ظل إجراءات احترازية صارمة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".