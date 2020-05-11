القلق يسيطر على اللاعبين قبيل إعلان استمرار الدوري الانكليزي

تستعد رابطة الدوري الانكليزي باستئناف موسم الكرة القدم خلال شهر يونيو/حزيران المقبل مع قلق كبير يسيطر على لاعبي الأندية المختلفة من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن نائب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، بوبي بارنز، أن اللاعبين يشعرون بالقلق على صحتهم مع استعداد الدوري الإنجليزي الممتاز باستئناف الموسم وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "تايمز" البريطانية قال بارنز:"هناك بعض اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق كبير. وهناك لاعبون لديهم أطفال صغار وعائلات والبعض الآخر لهم أقارب يعانون من مشكلات صحية".

وأضاف بارنز قائلا "تحدث بعض اللاعبين ذو البشرة السوداء معي وقرأوا ما كتب في الصحافة وهم في حاجة إلى إجابات ‭‬‬هل هم معرضون للإصابة بشكل أكبر، وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا؟".

وتابع قائلا:"موقفي بخصوص الدوري الإنجليزي الممتاز كان من اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة جدا للناس مثلنا الذين يرتدون الملابس الرسمية للتعبير عن آرائهم لكننا لن نكون نحن من نعود إلى عائلاتنا".