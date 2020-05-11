تقارير: عودة الدوري الإنجليزي في 12 يونيو

توقعت تقارير صحفية بريطانية أن يتم إقرار مشروع لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمر ليغ" إلى النشاط مرة أخرى في 12 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن الأندية الإنجليزية منحت "الضوء الأخضر" لمشروع عودة النشاط الرياضي للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وأشار الموقع الرسمي لنادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي أن مشروع القرار بات على مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ينتظر فقط توقيعه والتصديق عليه.

واتفق ممثلون من 20 ناديا في "البريمر ليغ" على مشروع إعادة تشغيل الدوري الإنجليزي، فيما تحفظت 8 أندية تقريبا على بعض المقترحات الحالية، مثل لعب بعض المباريات في أماكن محايدة، واعترضت بعض أندية أسفل الجدول على فكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم.

وتحتاج الأندية لقبول 14 فريق بالمشروع حتى يتم إقراره، وهو حصل بالفعل على 12 ناديا مؤيدا ويتوقع أن يتخطى الحد القانوني خلال هذا اليوم.

ويعتمد كل ذلك على عدم ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، واعتماد سلسلة من إجراءات السلامة الصارمة والوفاء بها.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد نقلت دافيد جاميسون، مفوض الشرطة في ويست ميدلاندز (إحدى المناطق التي ستستضيف المباريات)، إن "إقامة المباريات في الملاعب المحايدة تؤدي أيضًا إلى زيادة مخاطر فيروس كورونا"، وأضاف "أتفهم أن الناس يريدون استئناف كرة القدم، لكن السلامة يجب أن تأتي أولا".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن ريشارد بيفان، المدير العام لرابطة مديري الدوري الإنجليزي الممتاز، قوله إن عدم موافقة الأندية على إكمال الموسم في ملاعب محايدة سيؤدي إلى إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم لعب جميع المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي خلف أبواب مغلقة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسري فيه مخاوف من أن يتجمع المشجعون في خارج استاد إذا لعبت الفرق في ملاعبها الخاصة.

وأفادت الصحيفة بأن بيفان قد أكد أن اختيار الملاعب سيتم بدقة شديدة، وأن تكون ملاعب محايدة ودون جمهور، وبعيدة عن الجمهور فعليا.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي قد توقف، لمساعدة الحكومة البريطانية في حملتها للحد من الاختلاط بين الأفراد خلال الفترة الحالية، دون تحديد موعد لاستئناف النشاط حتى الآن.