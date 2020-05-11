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    الدوري الإنجليزي

    أندية الدوري الانجليزي تجتمع لبحث خطط استئناف الموسم

    © REUTERS / Andrew Yates
    رياضة
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    تجتمع أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، لمناقشة خطط استئناف الموسم الحالي بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في انتظار إرشادات مفصلة من الحكومة البريطانية.

    وستنعقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع وتشمل اجتماعا متوقعا مع الحكومة غدا الثلاثاء لنشر خطط وإرشادات لرياضة الصفوة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

    مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
    © REUTERS / PHIL NOBLE
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    وليس من المتوقع التصويت على مقترح بإقامة المباريات في ملاعب محايدة لكن المشاورات ستتم مع لاعبين ومدربين بجانب مسؤولين حكوميين وخبراء طبيين خلال الأيام المقبلة.

    ويأمل الدوري الممتاز في الحصول على الضوء الأخضر لاستكمال موسم 2019-2020 في يونيو/ حزيران المقبل لكن يجب أن يعطي خطة مفصلة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحلول يوم 25 مايو/ أيار.

    ومن الممكن أن تتخذ أندية قرارا اليوم الاثنين بشأن مسألة عقود اللاعبين التي قد تتعقد بسبب انتهاء عقود نحو 160 لاعبا بنهاية يونيو/ حزيران.

    ويعني أي استئناف للموسم إقامة مباريات بعد 30 يونيو/ حزيران وهو التاريخ المعتاد لانتهاء الموسم رسميا.

    وأصدر الاتحاد الدولي (الفيفا) لائحة إرشادات تتضمن اقتراحا بتمديد العقود حتى نهاية الموسم المطول لكن الأندية تخشى الموقف القانوني إذا رفض اللاعبون.

    وعلى الأرجح ستشهد الاجتماعات طرح مخاوف بعض الأندية من الهبوط إذا تقرر خوض مباريات في ملاعب محايدة.

    مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    الشرطة الإنجليزية تحذر من استئناف الدوري وتطلب تأجيله

    وستنعقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع وتشمل اجتماعا متوقعا مع الحكومة غدا الثلاثاء لنشر خطط وإرشادات لرياضة الصفوة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء

    وليس من المتوقع التصويت على مقترح بإقامة المباريات في ملاعب محايدة لكن المشاورات ستتم مع لاعبين ومدربين بجانب مسؤولين حكوميين وخبراء طبيين خلال الأيام المقبلة.

    ويأمل الدوري الممتاز في الحصول على الضوء الأخضر لاستكمال موسم 2019-2020 في يونيو/ حزيران المقبل لكن يجب أن يعطي خطة مفصلة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحلول يوم 25 مايو/ ايار.

    ومن الممكن أن تتخذ أندية قرارا اليوم الاثنين بشأن مسألة عقود اللاعبين التي قد تتعقد بسبب انتهاء عقود نحو 160 لاعبا بنهاية يونيو/ حزيران.

    ويعني أي استئناف للموسم إقامة مباريات بعد 30 يونيو/ حزيران وهو التاريخ المعتاد لانتهاء الموسم رسميا.

    وأصدر الاتحاد الدولي (الفيفا) لائحة إرشادات تتضمن اقتراحا بتمديد العقود حتى نهاية الموسم المطول لكن الأندية تخشى الموقف القانوني اذا رفض اللاعبون.

    وعلى الأرجح ستشهد الاجتماعات طرح مخاوف بعض الأندية من الهبوط إذا تقرر خوض مباريات في ملاعب محايدة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الدوري الإنجليزي
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