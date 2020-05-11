ناد إيطالي يحاول التعاقد مع لاعب كرة عربي

أشارت مصادر إيطالية وفرنسية اليوم الاثنين إلى أن نادي "بارما" الإيطالي يعمل على نقل نجم "ديجون" الفرنسي إلى الدوري الإيطالي.

وأعلن دانييل فاجيانو، المدير الرياضي في نادي "بارما" أنه أوشك على الانتهاء من نقل الاعب المغربي منير شويعر، بهدف تعزيز صفوف ناديه.

وأشارت المصادر التي نقلت عنها صحيفة "هسبريس" المغربية إلى أن المدير الرياضي لبارما لم يذكر اسم اللاعب، وقال فقط إنه "عنصر أجنبي" وحسب خبراء النادي الإيطالي، قد يكون هذا التعاقد الجديد يخص النجم المغربي منير شويعر البالغ من العمر 21 عاما.

ونوهت الصحيفة إلى أن المسؤولين في نادي "بارما" كانوا يراقبون أداء اللاعب لفترة من الوقت وأعجبوا بإمكانياته.

وبين المدرب السابق للاعب المغربي في منتخب "لانس" الفرنسي، أنه لا يستغرب صعود النجم المغربي بهذه السرعة وقال: "منير لاعب رائع، لطالما أحببناه مع إريك سيكورا، لكنه كان مرتاحًا في (لانس)، بينما ذهب منير إلى (ديجون)، وكان لديه موسم جيد هناك وطموحه كبير كذلك".

وتحدثت جريدة "ليكيب" الفرنسية، في وقت سابق، عن الاهتمام الكبير الذي تابعت فيه أندية بارما وفيورونتينا من الدوري الإيطالي ونيس الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، اللاعب المغربي ومحاولتها التعاقد معه لتعزيز صفوفها.

وكان من المقرر أن ينتقل النجم المغربي إلى الدوري الإيطالي في الصيف المقبل بعد العروض الكبيرة التي بصم عليها منذ بداية الموسم الحالي، قبل إلغاء مسابقة "الليغ 1" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.