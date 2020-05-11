ليس بسبب كورونا... وفاة لاعب أتالانتا الإيطالي

توفي اللاعب الإيطالي، أندريا رينالدي، لاعب فريق أتالانتا عن عمر ناهز 19 عاما.

وجاء سبب الوفاة، جلطة دماغية نتيجة إصابته بمرض تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

وتم نقل اللاعب للمستشفى يوم الجمعة الماضية، حيث توفي صباح اليوم.

President Antonio Percassi and the whole Atalanta family offer Andrea #Rinaldi's relatives and A.C. #Legnano their deepest and most sincere condolences.

Ciao Andrea... — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 11, 2020

وكان رينالدي معارا هذا الموسم لصفوف لينيانو الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة.

ونعى اتالانتا في بيان اللاعب الشاب، قائلا: "تماما كما هو الحال على أرض الملعب كنت دائما لا تستسلم، وهذه المرة أيضا قاتلت بكل قوتك. ابتسامتك الرقيقة ستبقى دائما على قيد الحياة في قلوب أولئك الذين كان من حسن حظهم الإلتقاء بك".

وأتم "الرئيس أنطونيو بيركاسي وعائلة أتالانتا بأكملها يقدمون لأقارب أندريا وفريق لينيانو خالص وأصدق تعازيهم. وداعا أندريا".