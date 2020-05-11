مباريات كل يوم لمدة 35 يوما... رئيس الليغا يكشف مصير المسابقة

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن أمله في استئناف مباريات الدوري بداية من يوم 12 يونيو/حزيران المقبل.

وقال تيباس: "أفضل أن يبدأ الدوري يوم 12 يونيو/ حزيران، لكن يجب أن نكون حريصين. الأمر سيعتمد على عدد من العناصر فيما يخص ارتفاع أعداد العدوى المتوقعة".

وتابع "المخاطر خلال المباراة ستكون صفر".

'Games every day' – La Liga outlines plan for return to action on 12 June https://t.co/sZG4yEnsPW — Guardian news (@guardiannews) May 11, 2020

وأوضح "سيتم اختبار اللاعبين قبل 24 ساعة من المباراة وهناك نسبة خطأ تبلغ 5٪ فقط".

وأتم "توقعنا أن تكون هناك ما بين 25 إلى 30 حالة إيجابية بين الفحوصات، ووجود خمسة فقط هي أنباء جيدة لصناعة كرة القدم".

أندية الدوري الإسباني بدأت بإخضاع لاعبيها للفحوصات، كما عاد ريال مدريد وبرشلونة للتدريبات تمهيدا لاستئناف الموسم الجاري المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.