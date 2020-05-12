صحيفة: أندية الدوري الإنجليزي مضطرة للتخلي عن 400 مليون يورو

باتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مضطرة للتخلي عن 400 مليون يورو لصالح القنوات الإعلامية، التي تبث المباريات بشكل حصري.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي تيليغراف"، يأتي هذا بعد أن تم التأكد من استئناف المنافسات بدون جمهور.

ووصلت للأندية رسالة جاء فيها أن القنوات تعاقدت على "منتج اختلف وضعه بعد تفشي فيروس كورونا "، في إشارة إلى أن 92 مباراة متبقية ستلعب بدون الجمهور.

وجاء في الرسالة أن هذا يناقض تماما العقد الذي تم التوقيع عليه بين القنوات والأندية بالنسبة للموسم الجاري، وبالتالي باتت القنوات غير مضطرة لدفع 400 مليون يورو لصالح الأندية.

وأكدت الصحيفة أن نقاشا بهذا الشأن أثير على هامش اجتماع الرابطة الأخير، وجمع بين ممثلي الأندية وشركة استشارية، وممثلي القنوات الناقلة.

وتم التأكيد على أن العقود اختلف وضعها عقب تفشي فيروس كورونا، وأن على الأندية التخلي عن ذلك المبلغ المحدد.

يذكر أنه من المتوقع أن تعود مباريات الدوري الإنجليزي يوم 12 يونيو/حزيران المقبل.