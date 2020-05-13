"الولد سر أبيه"...رونالدو يتدرب مع ابنه..فيديو

شارك نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطعا مصورا جديدا لحصة تدريبية برفقة ابنه.

ظهر النجم البرتغالي برفقة ابنه، وهما يقومان بحصة تدريبية بتبادل الكرة بالقدمين.

وعلق رونالدو على الفيديو، قائلا: "الابن مثل الأب، السعادة فوق كل شيء".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Like father like son :) Hapiness above all ❤️⚽️💪🏼 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 12 Май 2020 в 11:46 PDT

يذكر بأن النجم البرتغالي عاد إلى مدينة تورينو معقل فريقه الحالي، بعد قضائه فترة الحجر الصحي في البرتغال، ليبدأ تحضيراته لاستئناف بطولة الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي بـ63 نقطة متقدما على لاتسيو بفارق نقطة واحدة.