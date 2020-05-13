الكشف عن أسباب إنهاء تعاقد عمرو وردة مع نادي لاريسا

كشف ألكسيس كوجياس، رئيس نادى لاريسا اليوناني، أسباب قرار النادي الاستغناء عن اللاعب الدولي المصري عمرو وردة، وزميله في الفريق جياناس ماسوراس، المعارين من باوك وأولمبياكوس.

وقال كوجياس في بيان نشره النادى على موقعه الرسمى اليوم، الأربعاء، "أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل الثنائى وردة وماسوراس من الفريق".

وأضاف "بالنسبة لعمرو وردة، لقد اتخذت هذا القرار ضده بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، حيث تواجد فى حصتين تدريبيتين فقط من أصل 9 حصص خاضها زملاؤه الفترة الماضية بعد استئناف النشاط الكروى".

ولفت إلى أن وردة غاب عن التدريبات دون إذن من المدير الفنى أو مدير الفريق، مؤكدا "لذا فقرار رحيل عمرو ورد عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط، وعلى الجميع أن يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب وهذا ما جعلنا نساعده من أجل التغلب على مشاكله الشخصية السابقة".

أعلن نادي لاريسا اليوناني، إنهاء التعاقد مع اللاعب الدولي المصري عمرو وردة، وزميله في الفريق وجيانيس ماسوراس بسبب ما وصفه النادي بارتكابهما "مخالفات تأديبية خطيرة".

وقال النادي اليوناني في بيان رسمي به إن "مالك النادي اتخذ قراراً بطرد المعارين من باوك وأولمبياكوس، الثنائي عمرو وردة، وجياناس ماسوراس، وأن السبب وراء ذلك ارتكاب كلا اللاعبين لمخالفات تأدييبة خطيرة، دون الكشف عن طبيعتها".

وأضاف البيان: "بقرار شخصي من رئيس لاريسا، ألكسيس كوجياس، أنهينا عقود المعارين عمرو وردة من باوك، وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس من الفريق، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة".

وفي يونيو 2016 تم استبعاد اللاعب عمرو وردة من تشكيلة منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2019 لأسباب سلوكية، وكان ذلك عقب فضيحة اتهام عارضة أزياء مصرية له بالتحرش، وظهور فيديو فاضح نسب له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمرو وردة المولود في 17 سبتمبر/أيلول 1993 في الإسكندرية سبق وطرد من نادي "فارينزي" البرتغالي في أغسطس/آب 2017 بسبب اتهام النادي له بالتحرش بزوجتي زميلين له في الفريق عقب أيام من انضمامه إلى النادي قادما من "باوك" اليوناني بحسب ما نشرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية.