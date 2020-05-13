فيروس كورونا يفتك بأول مصارع سومو

أعلن الاتحاد الياباني للسومو، وفاة المصارع الشهير بـ"شوبوشي" إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 28 عاما.

تسبب الفيروس في فشل العديد من أعضاء وأجهزة الجسم، ليصبح كيوتاكا سوتاكي أول لاعب سومو يتوفى بهذا المرض.

شوبوشي بدأ مسيرته الاحترافية عام 2007 ووصل إلى الترتيب الـ11 في قسم ساندانمي الذي يعد القسم الرابع في اللعبة.

Shobushi dead at 28 as he becomes first sumo wrestler to die from coronavirus in Japan https://t.co/VqTHBufS8M — Sun Sport (@SunSport) May 13, 2020

وقال هاكاكو رئيس الاتحاد الياباني للعبة: "يمكنني تخيل مدى الصعوبات التي واجهها وهو يكافح المرض لأكثر من شهر. لكنه تحملها بشجاعة وقاتل حتى النهاية".

الاتحاد الياباني قام بإلغاء بطولة الجائزة الكبرى التي كان من المقرر أن تبدأ الشهر الجاري، لمكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا.