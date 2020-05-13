يدفع 800 ألف دولار من أجل عشاء مع "مثله الأعلى"

فاز مدون الفيديو، لوغان ثيرتياكر، بعشاء مع توم برادي لاعب تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية مقابل 800 ألف دولار.

كشف ثيرتياكر صاحب الـ25 عاما أنه كان مستعدا لدفع حتى مليوني دولار من أجل الفوز بعشاء مع "مثله الأعلى".

ويتضمن المزاد تذكرة لمباراة برادي الأولى مع فريقه الجديد، بالإضافة إلى قميصه وأدواته في تلك المباراة.

A late game-winning drive in his first game back after tearing his ACL is classic Tom Brady 💪 pic.twitter.com/iIS9bJ6pm9 — NFL on ESPN (@ESPNNFL) May 12, 2020

وسيتم تخصيص الأموال لتقديم الطعام للعائلات المتعثرة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

Tom Brady’s "deteriorating relationship" with OC Josh McDaniels was part of reason he left New England, per @GaryMyersNY. TB12 wanted more input into the game plan. pic.twitter.com/4VmDVOWsvq — B/R Gridiron (@brgridiron) May 11, 2020

يذكر أن توم برادي صاحب الـ42 عاما رحل عن فريق نيو إينجلد باتريوتس بنهاية الموسم الماضي بعدما قاده للفوز باللقب ست مرات.