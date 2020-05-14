إصابة نجم الدوري الإنجليزي خلال سطو مسلح على منزله

تعرض نجم نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي آلي، لإصابات إثر تصديه لسطو مسلح قام به رجلان اقتحما منزله.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرض ديلي آلي للضرب في الوجه خلال السطو الذي تم بأسلحة بيضاء في شمال العاصمة لندن.

ولم يتعرض اللاعب لأي إصابات خطيرة.

EXCLUSIVE: Dele Alli held at knifepoint during robbery of his home and sustains a minor facial injury | @SamiMokbel81_DM https://t.co/dbSvyZAIXU pic.twitter.com/wwUI2jzVMA — MailOnline Sport (@MailSport) May 13, 2020

وأكد متحدث باسم الشرطة في لندن، تعرض منزل ديلي آلي للسرقة حيث قال: "استدعى صاحب أحد المنازل في منطقة بارنت في شمال لندن الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو/أيار وتم التبليغ عن سرقة المنزل".

وأوضح المتحدث، أن رجلين دخلا المنزل وسرقا أشياء ثمينة قبل الفرار من المنزل الذي كان يتواجد فيه ديلي آلي رفقه شقيقه وشريكتيهما.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support. — Dele (@dele_official) May 13, 2020

ونشر اللاعب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "شكرا على رسائلكم. تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن. نقدر دعمكم".

ويستعد ديلي آلي مثله مثل لاعبي الدوري الإنجليزي، لاستئناف الدوري المنتظر في يونيو/حزيران المقبل عقب فترة توقف دامت أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.