ماكغريغور: "أصلي لشفاء والد حبيب"

توجه بطل الفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور، برسالة تمنى فيها الشفاء لعبد المنعم نورمحمدوف والد ومدرب البطل الروسي في الفنون القتالية "UFC"، حبيب نورمحمدوف.

ونشر الإيرلندي تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" متمنيا الشفاء لعبد المنعم، قائلا "أصلي من أجل شفاء عبد المنعم نورماجوميدوف. الرجل الذي قدّم أبطال العالم في جميع مجالات المصارعة. أكثر مما نعرف حتى. العبقرية الحقيقية لفنون الدفاع عن النفس!".

مضيفا حزين لسماع هذا الخبر في هذه الليلة، قائلا "أصلي لعائلة نورمحمدوف في هذا الوقت العصيب".

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

يذكر بأن والد حبيب كان قد تعرض لإلتهاب رئوي مما أدى الى نقله للمشفى حيث يخضع لفترة العلاج.

Отец Хабиба госпитализирован с пневмонией 😱



Здоровья 💪https://t.co/EWi9GLwgUZ



📷 инстаграм Нурмагомедова pic.twitter.com/7GswvC82ri — Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2020

هذا ودخل عبد المنعم صاحب الـ57 عاما، سجل الأرقام القياسية الروسية لتخريجه كمدرب لأكبر عدد من الأبطال في رياضة "السامبو".