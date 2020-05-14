بويول وبيكيه يسخران من كاسياس

نشر حارس مرمى نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأسبق صورة على حسابه على إنستغرام، مع التمنيات بليلة سعيدة للعالم.

واختار الحارس أن ينشر صورة له مع ناديه السابق ريال مدريد في مبارة لعبها على أرضية ملعب كامب نو، يظهر فيها وحيدا أثناء استعداده لركل الكرة وتوجيه زملاءه.

وبسبب ظهور كاسياس وحيدا على أرضية الملعب، اغتنم زميله السابق في المنتخب المدافع كارلوس بويول الفرصة، وعلق له على الصورة قائلا: "هل لعبت وحيدا؟".

وبدوره ذهب لاعب برشلونة الحالي جيرارد بيكيه أبعد من ذلك وعلق على الصورة قائلا: "كم هي عدد المرات التي اضطررت لجلب الكرة من داخل الشباك في ذلك الملعب، يا لها من طريقة للتصفيق".

View this post on Instagram ⚽🔥 #goodnightworld A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) on May 13, 2020 at 1:03pm PDT

وكان كاسياس قد لعب مع المنتخب الإسباني رفقة بويول وبيكيه وحققوا بطولة كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010، وبطولتي أمم أوروبا عامي 2008 و2012.