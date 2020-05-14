نجم الأرجنتين وصديقته يتعرضان للابتزاز الجنسي

تقدم نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان السابق، إزيكيل لافيتزي، بشكوى ابتزاز على خلفية تعرضه للابتزاز بسبب مقاطع فيديو جنسية. وقال اللاعب الذي اعتزل اللعب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه تلقى رسائل تهدد بنشر صور حميمية له عبر الإنترنت، ما لم يدفع 5 آلاف دولار عن كل صورة. وتقدم محامو لافيتزي بشكوى أمام سلطات جرائم المعلومات. وفي ظل الإغلاق الذي تفرضه الأرجنتين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، يتواجد لافيتزي حاليا في جزيرة سانت بارتيليمي الكاريبية بصحبة صديقته عارضة الأزياء والممثلة البرازيلية ناتاليا بورغيس، والتي تلقت أيضا تهديدات مماثلة. وقد وصفت الصحافة الأرجنتينية القضية بأنها "ابتزاز جنسي"، في حين أقر محامو لافيتزي باحتمال أن يكون محتوى مقاطع الفيديو حقيقيا.

وقال اللاعب الذي اعتزل اللعب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه تلقى رسائل تهدد بنشر صور حميمية له عبر الإنترنت، ما لم يدفع 5 آلاف دولار عن كل صورة.

وتقدم محامو لافيتزي بشكوى أمام السلطات المختصة بجرائم المعلومات.

Ex-Argentina attacker Lavezzi makes sex video blackmail complaint https://t.co/mVvqixskrM pic.twitter.com/MdNsC25mKW — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) May 13, 2020

وفي ظل الإغلاق الذي تفرضه الأرجنتين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، يتواجد لافيتزي حاليا في جزيرة سانت بارتيليمي الكاريبية صحبة صديقته عارضة الأزياء والممثلة البرازيلية ناتاليا بورغيس، والتي تلقت أيضا تهديدات مماثلة.

وقد وصفت الصحافة الأرجنتينية القضية بأنها "ابتزاز جنسي"، في حين أقر محامو لافيتزي باحتمال أن يكون محتوى مقاطع الفيديو حقيقيا.