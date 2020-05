حكم نهائي دوري الأبطال 2016 يكشف تفاصيل مثيرة عن المباراة

View this post on Instagram

La Liga de Campeones de la UEFA 2015-16 (en inglés, UEFA Champions League) fue la 61.ª edición de la competición, la final de jugo el 28 de mayo del 2016 en San Siro, Milan Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid El Real gano en penales (5-3)