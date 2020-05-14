حكم نهائي دوري الأبطال 2016 يكشف تفاصيل مثيرة عن المباراة

كشف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ عن تفاصيل تتعلق بهدف ريال مدريد الإسباني على أتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال عام 2016.

وأدار كلاتنبرغ اللقاء الذي أقيم في ميلان، وانتهى بفوز النادي الملكي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الشوطين الأساسيين والإضافيين بالتعادل بنتيجة 1-1، وليتوج الريال باللقب الحادي عشر له في دوري الأبطال.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال كلاتنبرغ: في تلك المباراة فاز ريال مدريد، هدف راموس كان تسللا، ولقد أدركنا ذلك بين الشوطين، كان الموقف صعب جدا، ولم يستطع المساعد اتخاذ القرار الصائب.

وأشار الحكم الإنجليزي إلى أن بيبي لاعب ريال مدريد في ذلك الوقت احتج على ركلة الجزاء التي احتسبت لأتلتيكو، وقال بأنها لم تكن ركلة جزاء أبدا، وأكمل: أجبته بأن هدف فريقك الأول لم يكن يجب أن يحتسب، وعند ذلك سكت.

ويضيف: "قد يعتقد الناس أن ذلك يبدو غريبا، وأن شيئين خاطئين لا يشكلان شيئا صحيحا، والحكام لا يفكرون بهذه الطريقة، لكن اللاعبين يفكرون، وقد علمت بأني إذا قلت له هذا الشيء فسيقبل بهذا الوضع".

وتابع كلاتنبرغ حديثه: "لقد كان بيبي يتدحرج على الأرض وفعل ذلك مرتين، وفي رأسي كان يدور السؤال التالي: كم أنت ناعم أيها الرجل الكبير، لقد كان يحاول أن يجعلني أطرد لاعب الفريق الخصم".

واختتم الحكم السابق: "يمكن أن تكون اللعبة عادية جدا، وفجأة ترى بيبي يقوم بأمر ما، ويجعلك تشعر وأنه فقد التوازن والوضع خطير جدا، رغم أنه ليس كذلك، لا يمكن الوثوق به أبدا".