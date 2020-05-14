رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية: استئناف الدوري في يونيو بنسبة 99%

توقع جيوفاني مالاغو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، بنسبة 99 في المئة أن تسمح الحكومة باستئناف دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 13 يونيو/ حزيران.

لكنه لا يستطيع التكهن بشأن قدرة الأندية على استكمال الموسم ، حسب ما ذكرت "رويترز".

وصوتت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم الأربعاء، لصالح استئناف الموسم في 13 يونيو خلال اجتماع جمعية عمومية رهنا بموافقة الحكومة.

وتوقف دوري الأضواء في إيطاليا منذ التاسع من مارس/ آذار الماضي بسبب وباء كوفيد 19 ورغم أن الحكومة سمحت بإقامة حصص تدريب جماعية بدءا من يوم الاثنين فانها لم تحدد إن كانت المسابقة ستعود.

وأبلغ مالاغو شبكة "راي": "أعتقد أن هناك فرصة بنسبة 99 في المئة لاستئناف دوري الدرجة الأولى في 13 يونيو"، رغم أنه لا يثق تماما في استكمال كل المباريات المتبقية.

وقال: "لو سألتم عن توقعاتي بشأن فرص إنهاء الموسم فانني سأحتاج إلى بلورة سحرية.

وتابع: "إنها مخاطرة حقيقية لكن هدف الدوري الإيطالي الرئيسي في هذه المرحلة هو استئناف الموسم".

وتتبقى 12 جولة في الدوري بجانب العديد من المباريات المؤجلة من جولات سابقة. ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو بينما تقبع فرق ليتشي وسبال وبريشيا في مراكز الهبوط.