السلطات البريطانية توافق على استئناف الدوري في شهر يونيو

أعطت السلطات البريطانية موافقتها، اليوم الخميس، على استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو/حزيران المقبل.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحكومة منحت السلطات الرياضية الموافقة على عودة المباريات، بشرط ضمان تأمين اللاعبين والمدربين والموظفين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة طلبت عقد اتفاق مع شركات البث التلفزيوني، لضمان نقل أكبر عدد من المباريات مباشرة، إضافة إلى نقل مباريات مجانية عندما تبدأ المسابقات مجددا.

وقال أوليفر دودن، وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني: "'اللقاء الإيجابي اليوم الذي استضفته مع سلطات كرة القدم تقدم بخطط لاستئناف المباريات الاحترافية في إنجلترا بأمان في يونيو.. اتفقنا جميعًا على أننا سنمضي قدمًا فقط إذا كان ذلك آمنًا وتأتي صحة ورفاهية اللاعبين والمدربين والموظفين أولاً".

وأضاف دودن: "الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم، للموافقة على تفاصيل الخطط، ووضع اللمسات الأخيرة عليها...هناك حسن نية مشترك لدى الحكومة ومسؤولي كرة القدم، نحو عودة المباريات من أجل المشجعين".

كما أشار دودن إلى أنه "ستواصل الحكومة وخبراؤنا الطبيون تقديم التوجيه والدعم للعبة قبل أي قرار نهائي سيضع هذه الخطط موضع التنفيذ".

وأفاد موقع Sportsmail أنه تم إبلاغ شركات التلفزيون بالاستعداد لاستئناف الموسم بلعبة مباشرة واحدة يوم الجمعة 12 يونيو أو 19 يونيو، تليها أربع مباريات مباشرة في أوقات انطلاق منفصلة يومي السبت والأحد ، قبل عودة ليلة الاثنين "كرة القدم" في اليوم التالي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 82 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، الذي لعب 28 مباراة.