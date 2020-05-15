مالك مانشستر سيتي "منصور بن زايد" ينوي شراء ناد روسي

تعتزم شركة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "City Football Group" والتي تمتلك تسعة أندية حول العالم، بما في ذلك مانشستر سيتي الإنجليزي، شراء فريق من الدور الروسي الممتاز.

ووفقا لموقع "إر بي سبورت"، فإن قادة الشركة أعجبوا بتنظيم كأس العام 2018، بالإضافة إلى الاهتمام الروسي بكرة القدم. ويعتزمون شراء جزء من أسهم أحد الأندية الروسية والاستثمار في تعزيز الفريق.

وفقًا للمبدأ نفسه، اشترت الشركة جزئيا نادي "مومباي سيتي" الهندي، و"جيرونا" الإسباني، و"يوكوهاما" الياباني، و"سيتشوان جون" الصيني، والبلجيكي "لوميل".

بالإضافة إلى نادي "مانشستر سيتي"، تدير الشركة القابضة أيضًا النادي الأسترالي "ملبورن سيتي" و"مونتيفيديو سيتي" نيويورك سيتي" الأمريكي.

وتقدر ثروة مؤسس الشركة القابضة، الشيخ منصور، الأخ غير الشقيق للرئيس الحالي لدولة الإمارات، بنحو 30 مليار دولار.

ووفقا للصحيفة، فإن الشركة القابضة اجتمعت، من خلال وسطاء في فبراير 2020، مع رؤساء أحد الأندية في الدوري الروسي الممتاز. ولكن تم تعليق المفاوضات بسبب مشاكل نادي "مانشستر سيتي" حول اللعب النظيف، بالإضافة إلى جائحة الفيروس التاجي.