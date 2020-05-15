تحديد مصير الدوري المصري بجلسة حكومية

تقرر عقد جلسة حكومية بين أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، وهالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، يوم الأحد المقبل، لتحديد مصير دوري كرة القدم.

قالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الجلسة ستحسم المصير النهائي لبطولة الدوري العام، وأيضا عودة النشاط الرياضي.

ويأمل صبحي في عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، في أقرب وقت، ولكن مع وجود إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، لضمان سلامة المواطنين وجميع الأسرة الطبية.

ومن المنتظر أن يحضر الجلسة أعضاء اللجنة الطبية في وزارة الشباب والرياضة الاجتماع مع بعض ممثلي وزارة الصحة، لوضع الآليات النهائية للإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن عن تمديد فترة توقف النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الجاري، استنادا لقرارات رئيس الوزراء.

واستقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وبعد مشاورات مستمرة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تحديد نهاية مايو الجاري، موعدا للإعلان بشكل نهائي عن موعد عودة الدوري.