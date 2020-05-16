مصر... وزارة الرياضة تنفي إلغاء الموسم الكروي

نفت وزارة الشباب والرياضة المصرية ما تردد من تقارير تفيد بإلغاء الموسم الكروي في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة "تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، ونوضح بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن".

وأضاف البيان "نطالب الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات".

من جانبه، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كوورنا".

وأتم صبحي "في حال وجود أي قرار سوف يتم إعلانه رسميا من خلال مجلس الوزراء".