"فيفا" يعلن تأجيل حفل جوائز "الأفضل" لعام 2020

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل حفل توزيع جوائز "الأفضل" لعام 2020 ولكن المسئولين في الفيفا يبحثون عن بدائل أخرى لمكافئة اللاعبين الأفضل في العام.

وجاء في بيان "فيفا"، أن "جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم التي كان مقررا إجراؤها في 21 سبتمبر في ميلانو لن تعقد ويبحث فيفا الآن عن بدائل أخرى".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ القرار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تعليق معظم الدوريات على مستوى العالم".

وكان من المقرر إقامة الحفل في مدينة ميلانو بإيطاليا في 21 سبتمبر/أيلول القادم.

FIFA’s The Best awards ceremony, scheduled to be held in Milan on September 21, has been postponed as a result of the coronavirus crisis.#FIFA #Football #Awardshttps://t.co/aDdTJ1gd6u — Sportstar (@sportstarweb) May 16, 2020

يذكر أن ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة قد توج في العام الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم وجاء في المركز الثاني فيرجيل فان دايك نجم ليفربول، ثم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

أما جائزة أفضل حارس ففاز بها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وجاء في المركز الثاني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، وحل ثالثا إيدرسون بالميري حارس مانشستر سيتي.

أما جائزة أفضل مدرب فحصل عليها الألماني يورغن كلوب، وفي المركز الثاني جاء بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ثم ماورويسيو بوكيتينيو مدرب توتنهام".