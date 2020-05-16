أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر يطمح لرئاسة الفيفا

أكد الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الأندية ورئيس النادي الأهلي القطري، أن طموحه الوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك في مقابلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قناة "الكاس" القطرية.

وعن حقيقة رحيله عن النادي الأهلي القطري، أجاب "لا أعلم إن كنت سأترشح لرئاسة النادي أم لا في الانتخابات المقبلة".

وأضاف "سأخدم النادي الأهلي سواء كنت رئيسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو عضو جمعية عمومية في الأهلي، فهو بيتي".

وأوضح "طموحي الشخصي فهو الوصول لأبعد مرحلة وهو الوصول لأكون رئيس الفيفا".

سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي #الأهلي يوضح عبر #مجلس_قناة_الكاس أسباب رحيل مشعل عبدالله عن الفريق ويؤكد لا أعلم ان كنت ساترشح لرئاسة الأهلي أو لا في الانتخابات المقبلة .. @ahliqat pic.twitter.com/8u6PhTG042 — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 15, 2020

وحول دخول الانتخابات وترشحه ليكون رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، قال "الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني هو رئيس الاتحاد القطري وإذا كان سيستمر فكلنا خلفه ومعه".

وتوقف الدوري القطري عند الجولة الـ 17 منذ 4 مارس وأيضا كأس الأمير منذ 14 مارس، بسبب جائحة كورونا".

ويحتل الأهلي القطري المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطر ستكون أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022.