تعرف على مكان تنظيم بطولة العالم للملاكمة

يخطط المروج إيدي هيرن الذي يتولى تنظيم مباريات بطل العالم في وزن الثقيل أنطوني جوشوا لإقامة مباريات في الملاكمة في حديقته الخلفية الخاصة عند استئناف نشاط الرياضة في يوليو/ تموز المقبل بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا.

وفي منزل ومقر هيرن الواقع في شمال شرق لندن هناك مساحة كبيرة من الأرض ونقلت "صحيفة ديلي" ميل في عددها، اليوم السبت، عن هيرن قوله إنه يتصور إقامة مباريات في نهاية الأسبوع خلال أربعة أسابيع متتالية دون جمهور وخلف أبواب مغلقة.

وقال هيرن "إنها مهمة كبيرة. سنحول مقرنا هنا إلى مكان مفتوح لاستضافة مواجهات حية في الملاكمة.."

وأضاف "فقط تصوروا ذلك. خلال الصيف وفي ظل إضاءة المنزل بصورة كاملة ومن مكان يمكنكم منه رؤية كاناري وورف وأضواء الألعاب النارية ثم يلتقي (الملاكم البريطاني) ديليان وايت و(نظيره الروسي) الكسندر بوفيتكين في مواجهة كبيرة في حديقتي."

وقد قال المجلس البريطاني للملاكمة في وقت سابق إنه يأمل في استئناف نشاط الملاكمة على مستوى المحترفين في بريطانيا في يوليو/ تموز المقبل لكن ضمن ضوابط صارمة ودون جمهور.

وكان من المقرر أن يلتقي وايت وبوفيتكين في مانشستر الانجليزية في الثاني من مايو/ أيار الجاري للمنافسة على أحد ألقاب مجلس الملاكمة العالمي لكن المجلس البريطاني علق جميع أنشطة الرياضة بسبب الأزمة الصحية العالمية الحالية.

Exclusive: Eddie Hearn has revealed his extraordinary plan to bring back boxing – by staging fights in his back garden. The £1m idea will see four fight nights at his Brentwood HQ culminating in Whyte-Povetkin. https://t.co/PGHPAgCXUn — Riath Al-Samarrai (@riathalsam) May 15, 2020

وقالت الصحيفة البريطانية إن هيرن يخطط لمواجهة بريطانية خالصة بين حاملة لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن فوق الريشة تيري هاربر ومواطنتها ناتاشا جوناس في منتصف يوليو تموز المقبل قبل مواجهة أغسطس آب التالي بين وايت وبوفيتكين.

وأوضح هيرن أنه يجري العمل حاليا للاستعداد لاستضافة المباريات في الحديقة وأنه من الممكن أيضا استخدام فندق قريب كمقر إقامة للمرتبطين بالمواجهات على ألا يسمح لأي شخص منهم بدخول المنزل إلا بعد ثبوت خلوه من الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة" أجبرت العديد من الدول، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وبعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.