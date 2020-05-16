الأهلي يرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن... فيديو

رد نائب رئيس النادي الأهلي المصري العامري فاروق، على مطالبات نادي الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن في أفريقيا الذي توج به النادي الأهلي قبل نحو 20 عاما.

وقال العامري فاروق في مقابلة تلفزيونية، ردا على مطالبات نادي الزمالك باللقب، "أهلاً وسهلاً، في النهاية النادي الأهلي هو نادي القرن".

وأضاف "الأهلي لا يسعى للحصول على لقب ويذهب لإثبات ذلك، أرقامه وبطولاته هي التي تمنحه الألقاب، والاتحاد الأفريقي هو من منح النادي الأهلي لقب نادي القرن دون مطالبات".

وتابع "نتوجه بالتهنئة لجماهير النادي لأن الاحتفال بلقب نادي القرن سيكون بعد 5 أيام، الأهلي هو نادي القرن دائما، وفي القرن الجديد سيكون هو أيضا النادي الأفضل".

وأتم "لا نتحرك للحصول على ألقاب، لكن أرقام وبطولات الأهلي حاليا تجعله في المركز الأول في سباق نادي القرن الحالي كما كان في القرن الماضي".

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسميا تشكيل لجنة لتقديم شكوى للحصول على لقب نادي القرن المتوج به النادي الأهلي، وهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية.