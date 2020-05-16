"احتفال غريب" من لاعبي بروسيا دورتموند بأول هدف في زمن كورونا... فيديو

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أهداف الدوري الألماني في أول أيام العودة بعد فترة طويلة من التوقف، بالتحديد منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب تفشي كورونا المستجد.

وجاء احتفال هالاند مع لاعبي دورتموند بالهدف بشكل مختلف، إذ حافظوا على البرتوكول الطبي المعتمد في ظل مخاوف انتقال العدوى بين اللاعبين.

واحتفل صاحب الـ19 عامًا بالركض صوب الراية الركنية، قبل التوقف والتمايل بجسده، بينما تقدم زملاؤه للاحتفال معه، لكنهم حافظوا على المسافات وعدم التلامس فيما بينهم.

​ودك بروسيا دورتموند شباك جاره شالكه في المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من "البوندسليغا"، بأربعة أهداف، تناوب على تسجيلها، إيرلينغ هالاند، ورافائيل جريرو (هدفين)، وثورغان هازارد، في الدقائق 29، 45، 63 و48 على الترتيب.