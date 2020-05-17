هاني رمزي: صلاح رفض عرضا من ريال مدريد في 2018

صرح هاني رمزي، مساعد مدرب منتخب مصر السابق هيكتور كوبر، بأن محمد صلاح رفض عرضا قدمه نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2018.

ففي مقابلة تلفزيونية اعترف رمزي بأن محمد صلاح تلقى عرضا من ريال مدريد في 2018، إلا أنه رفض العرض.

مضيفا "عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر، كان لدينا تدريبا في سويسرا في مارس/آذار من عام 2018، كنت أتحدث وقتها مع محمد صلاح وقال لي بأن ريال مدريد أرسل له عرضا".

وتابع "في الحقيقة كان العرض جيدا، ولكن صلاح ناقش الأمر معي ومع السيد كوبر وقرر البقاء في ليفربول لأنه كان مرتاحا هنا".

وبحسب تصريحات رمزي فإن النادي الملكي تقدم بهذا العرض للمصري قبل شهور من نهائي دوري الأبطال الذي جمع ليفربول وريال مدريد.