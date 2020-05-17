رئيس "اليويفا" يعلن موعد انتهاء موسم كرة القدم في أوروبا

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن الاتحاد القاري للعبة الشعبية يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس/ آب المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في مارس/ آذار الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19 لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد أمس السبت ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وحسب "رويترز" قال تشيفرين في تصريحات تلفزيونية "لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن".

وأضاف المسؤول الأوروبي "أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم. والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار. لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية."

ولم تستكمل بعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأوروبي.