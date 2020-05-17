الألمان يختارون "هدف القرن"... فيديو

كشف استطلاع للرأي أن هدف ماريو غوتسه في مرمى الأرجنتين بنهائيات كأس العالم 2014 اختير "هدف القرن".

وبحسب استطلاع أجراه البرنامج الرياضي بشبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية العمومية، فاز هدف اللاعب ماريو غوتسه للمنتخب الألماني في مرمى نظيره الأرجنتيني بنهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل بلقب "هدف القرن"، حيث حصل

هدف غوتسه على 26.64 بالمئة من أصوات المشاهدين فيما حل هدف للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب بلاده في المركز الثاني برصيد 17 بالمئة من الأصوات، بحسب ما نقل موقع "dw" الألماني.

وسجل غوتسه هدفه في نهائي مونديال 2014 على استاد "ماراكانا" في 13 تموز/ يوليو 2014 وذلك في الدقيقة 113 من المباراة بعد تمريرة من أندري شورله من الناحية اليمنى ليقابلها غوتسه بتسديدة سكنت شباك حارس المرمى الأرجنتيني سيرخيو روميرو.

مسجلا هدف الفوز الوحيد في المباراة والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة للمنتخب الألماني بعد ألقابه في 1954 و1974 و1990 .