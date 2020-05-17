ملاكمون أردنيون يتدربون على أسطح منازلهم استعدادا للأولمبياد... صور

ويتدرب الملاكمان اللذان تأهلا في الآونة الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عن طريق إرشادات يوجهها لهما المدرب عبر اتصال بشبكة تلفزيونية مغلقة، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "رويترز".
وأدت إجراءات العزل التي فرضتها الأردن قبل شهرين للحد من انتشار العدوى إلى إغلاق جميع صالات التدريب وتعليق جميع الأنشطة الرياضية.
لكن الشقيقان اللذان يتطلعان لميدالية ذهبية في الأولمبياد قررا الحفاظ على لياقتهما عن طريق التدريب في منزلهما في مخيم البقعة قرب عمان.
وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في يوليو/تموز من هذا العام، لكنها تأجلت للفترة من 23 يوليو/تموز إلى الثامن من أغسطس/آب 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا.
وقال حسين الذي تأهل للأولمبياد لثاني مرة "أشعر بالمتعة عند التدرب مع زملائي في الصالة الرياضية لقربنا وتحفيز بعضنا بعضا، فالفرق كبير جدا بين التدريب الجماعي وبين التدريب عبر الانترنت".
أما شقيقه زياد الذي يتأهل لأول مرة فيقول "كان شعور الفخر ينتابني وأنا أرى نفسي متأهلا للأولمبياد مع أخي، فالعائلة جميعها سعيدة، وايدا سنحمل راية الأردن وندافع عنها".
والأخوان حسين وزياد ضمن خمسة ملاكمين أردنيين تأهلوا لدورة طوكيو.
وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها خمسة من أبطال لعبة واحدة في الأردن للمشاركة في دورة ألعاب أولمبية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)