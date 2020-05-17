ملاكمون أردنيون يتدربون على أسطح منازلهم استعدادا للأولمبياد... صور

يمضي حسين وزياد عشيش الشقيقان اللذان يشتركان في حب الملاكمة أوقاتهما في التدريب على سطح منزلهما منذ أن فرضت الحكومة الأردنية إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد مما حرمهما من الذهاب للصالات الرياضية.

ويتدرب الملاكمان اللذان تأهلا في الآونة الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عن طريق إرشادات يوجهها لهما المدرب عبر اتصال بشبكة تلفزيونية مغلقة، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "رويترز".

وأدت إجراءات العزل التي فرضتها الأردن قبل شهرين للحد من انتشار العدوى إلى إغلاق جميع صالات التدريب وتعليق جميع الأنشطة الرياضية.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الملاكمان الأردنيان حسين وزيد عشيش

لكن الشقيقان اللذان يتطلعان لميدالية ذهبية في الأولمبياد قررا الحفاظ على لياقتهما عن طريق التدريب في منزلهما في مخيم البقعة قرب عمان.

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في يوليو/تموز من هذا العام، لكنها تأجلت للفترة من 23 يوليو/تموز إلى الثامن من أغسطس/آب 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الملاكمان الأردنيان حسين وزيد عشيش

وقال حسين الذي تأهل للأولمبياد لثاني مرة "أشعر بالمتعة عند التدرب مع زملائي في الصالة الرياضية لقربنا وتحفيز بعضنا بعضا، فالفرق كبير جدا بين التدريب الجماعي وبين التدريب عبر الانترنت".

أما شقيقه زياد الذي يتأهل لأول مرة فيقول "كان شعور الفخر ينتابني وأنا أرى نفسي متأهلا للأولمبياد مع أخي، فالعائلة جميعها سعيدة، وايدا سنحمل راية الأردن وندافع عنها".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الملاكمان الأردنيان حسين وزيد عشيش

والأخوان حسين وزياد ضمن خمسة ملاكمين أردنيين تأهلوا لدورة طوكيو.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها خمسة من أبطال لعبة واحدة في الأردن للمشاركة في دورة ألعاب أولمبية.