نيوكاسل يعرض على زيدان ضعف راتبه في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، إن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ينوي التعاقد مع المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الرياضي الإسباني، أن إدارة نيوكاسل الجديدة تفكر في التعاقد مع زيدان، لقيادة الفريق، خاصة مع احتمال تعاقد النادي مع فيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان، وغاريث بيل.

وأشار الموقع المختص بأخبار ريال مدريد، أن نيوكاسل، مستعد لمنح زيدان راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون دولار، وهو ما يمثل ضعف ما يتقاضاه المدرب الفرنسي من ريال مدريد.

أصبحت المملكة العربية السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودية، على مقربة من الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد تقديم الوثائق القانونية إلى الجهات الرسمية في بريطانيا يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، أن سيدة الأعمال أماندا ستافيلي بالتعاون مع صندوق الاستثمار السعودي ورجال أعمال آخرين يقتربون من شراء نادي نيوكاسل، مشيرة إلى أن المجموعة السعودية بقيادة ستافيلي ودعم من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان دخلت في مفاوضات مع مالك نيوكاسل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وأضافت أن الصفقة في مراحلها النهائية وسوف تكلف صندوق الاستثمار السعودي الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة أن الصفقة كانت ستكلف صندوق الاستثمار السعودي 350 مليون استرليني، لولا جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في تخفيض المبلغ بشكل كبير.