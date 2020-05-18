بعد أنباء عن رفضه لعرض من ريال مدريد... محمد صلاح في صورة جديدة

نشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة على صفحته الخاصة بموقع "إنستغرام" وهو يركب دراجة هوائية في أحد الشوارع.

المصري ظهر راكبا دراجة هوائية بعد أيام من فترة الحجر الصحي التي قضاها في المنزل.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🚲 Публикация от Mohamed Salah (@mosalah) 17 Май 2020 в 1:14 PDT

وظهر النجم المصري في الصورة الجديدة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها هاني رمزي، مساعد مدرب منتخب مصر السابق هيكتور كوبر، بأن محمد صلاح رفض عرضا قدمه نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2018.

ففي مقابلة تلفزيونية اعترف رمزي بأن محمد صلاح تلقى عرضا من ريال مدريد في 2018، إلا أنه رفض العرض.

مضيفا "عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر، كان لدينا تدريبا في سويسرا في مارس/ آذار من عام 2018، كنت أتحدث وقتها مع محمد صلاح وقال لي بأن ريال مدريد أرسل له عرضا".

ليعلق وكيل اللاعب رامي عباس، على الأنباء التي تم تداولها، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قائلا، "محمد صلاح لم يتناقش مع أي من مدربيه السابقين بشأن مستقبله".

Mohamed never discussed any career plans with any ex coach. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) May 17, 2020

وبذلك ينفي عباس ما قاله المدرب العام السابق لمنتخب مصر، هاني رمزي، بشأن تلقي محمد صلاح عرضا من ريال مدريد.

ولكن في الوقت ذاته لم يؤكد رامي عباس وجود العرض سابقا أو نفيه، حيث لم يتناول الأمر.