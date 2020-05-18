استخدام دمى للبالغين خلال مباراة بكرة القدم والنادي يعتذر... صورة

قام فريق " إف سي سيئول" لكرة القدم بتقديم اعتذاره عن الخطأ الذي وقع فيه المشرفون على النادي خلال لقاء "جوانجو" في بطولة الدوري المحلي في كوريا الجنوبية.

ويعود سبب الاعتذار إلى قيام المشرفين على النادي بوضع عدد من الدمى البشرية على المدرجات الخالية، كون المباريات تجري دون جمهور لمحاربة تفشي فيروس "كورونا".

إلى أن هذه الدمى لم تكن سوا تلك التي تستخدم في المتاجر المختصة ببيع الأشياء للبالغين.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL — Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020

الأمر الذي أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين لاحظوا الفروق في أجسام هذه الدمى عن تلك المستخدمة في المتاجر العادية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن إحدى هذه الدمى كانت تحمل ملصقات تروج لإحدى هذه المتاجر.

يذكر بأن عددا من الدول قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي شملت عددا من الأنشطة الرياضية ومنها مباريات بكرة القدم لكنها كانت خالية من الجماهير كما حدث في بطولة الدوري الألماني الذي استئنف يوم السبت.