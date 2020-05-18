مهاجم تشيلسي يستغل فتاة ويستدرجها إلى منزله... والشرطة تلقي القبض عليه

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على مهاجم تشيلسي اللندني، بعدما اكتشفت استدراجه لفتاة عبر الإنترنت إلى منزله.

وكشف موقع "بي بي سي سبورت" أن مهاجم تشيلسي، كالوم هودسون أودوي، تم إلقاء القبض عليه، بسبب حادث متعلقة بفتاة في منزله بغربي العاصمة لندن.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب ذو الـ19 عاما، تم إطلاق سراحه بكفالة، بعد تعهده بالخضوع للتحقيق.

كما نقلت الفتاة إلى المستشفى، وفقا للموقع البريطاني.

وقال المتحدث باسم الشرطة اللندنية: "تم استدعاء الشرطة وخدمة الإسعاف في لندن في تمام الساعة الثالثة فجرا، بعدما وردت بلاغات بشأن وجود سيدة في منزل تبدو وكأنها ليست على ما يرام أو أنها محتجزة في منزل".

وتابع بقوله "تم القبض على رجل في مكان الحادث، اكتشفنا أنه مهاجم تشيلسي، وتم إطلاق سراحه بكفالة، على أن يعود مرة أخرى في يونيو المقبل لإتمام التحقيقات".

وأشارت "بي بي سي سبورت" إلى أنه ربما كان هودسون أودوي يتحدث مع الفتاة عبر شبكة الإنترنت قبل أن يبدأ في استدراجها إلى منزله، وربما التعدي عليها.