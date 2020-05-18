مشجعان يتسلقان شجرة بارتفاع 12 مترا لحضور مباراة بايرن ميونيخ... صورة

لم تمنع قوانين الحجر الصحي وإقامة مباريات الدوري الألماني بكرة القدم من دون جمهور، المشجعين من حضور لقاء فريقهم المفضل على الهواء مباشرة ولكن من خارج حرم الملعب.

حيث قاما مشجعان لفريق بايرن ميونيخ الألماني بتسلق شجرة قرب الملعب لحضور مباراة فريقهما المفضل بعد استئناف بطولة الدوري.

المشجعان قاما بالتسلق على شجرة وصل ارتفاعها إلى 12 مترا، كانت موجودة في باحة المجمع الرياضي لملعب يونيون برلين، والذي استضاف لقاء فريقها مع المتصدر البافاري.

ومع ذلك لم يتمكن المشجعين من مشاهدة اللقاء كاملا بسبب عناصر الشرطة التي أجبرتهما على النزول، بحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

يذكر بأن بايرن ميونيخ فاز في اللقاء بهدفين نظيفين ليواصل تصدره بطولة الدوري بـ58 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.