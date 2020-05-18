أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعود للتدريبات بدءا من الثلاثاء

تعود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للتدريبات، يوم غد الثلاثاء، بعد الاتفاق على السماح بحصص من "مجموعات صغيرة" في البداية.

وعقدت رابطة الدوري اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ضم كل الأندية العشرين، اليوم الاثنين، ونالت الخطوة الموافقة بالإجماع.

وهذه أول خطوة في مشروع استئناف الدوري الممتاز المتوقف منذ التاسع من مارس/ آذار بسبب جائحة كورونا.

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so



Full statement: https://t.co/8F3qJxZssV pic.twitter.com/nEdWoQ8EGI — Premier League (@premierleague) May 18, 2020

​وقالت رابطة الدوري في بيان: "صوتت جميع الأطراف المعنية في الدوري الممتاز اليوم بالإجماع على العودة إلى التدريبات في مجموعات صغيرة بعد ظهر (الثلاثاء) في خطوة أولى نحو استئناف المسابقة عندما يكون الوضع آمنا لذلك".

وأضافت: "ستمكن الخطوة الأولى من بروتوكول العودة إلى التدريبات الفرق من المران مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وقالت الرابطة إن القرار صدر بعد مشاورات مع اللاعبين والمدربين وأطباء أندية الدوري الممتاز وخبراء مستقلين والحكومة.

وأضافت: "البروتوكولات الطبية الصارمة ستضمن عودة الجميع إلى التدريبات في بيئة أكثر أمانا".

وتابعت: "صحة وسلامة جميع أطراف اللعبة أولوية قصوى للدوري الممتاز والعودة الآمنة للتدريبات عملية متدرجة. ستستمر المشاورات الآن مع اللاعبين والمدربين والأندية واتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد المدربين مع تطوير بروتوكولات للعودة للتدريبات الكاملة بما فيها الاتصال المباشر والالتحامات".