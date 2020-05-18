كلوب: تريدون إلغاء نتائج الموسم...هذا ظلم

وقال كلوب في حوار مع أكاديمية الاتحاد الألماني لكرة القدم: "هناك من يريد إلغاء نتائج الموسم. تقول في نفسك، ماذا؟ لقد لعبنا 76% من الموسم وتريدون إلغاء كل شيء؟".

وتابع "هذا شيء بالنسبة لي أراه غير عادل، أن تقول إن الموسم كأنه لم يكن. نحن الأول في ترتيب البطولة وفقا للمباريات التي تلعبها في ملعبك، نحن الأول وفقا للمباريات التي تلعبها خارج ملعبك. إنه موسم ينبغي أن نتوج به".

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز في مباراتين من 9 ليفوز باللقب رسميا.

Jurgen Klopp speaks on the Premier League season 🏆 pic.twitter.com/cZgBl0HvZT — B/R Football (@brfootball) May 18, 2020

وأضاف المدرب الألماني "التعامل مع الجائحة هو أهم شيء، لكن هذا لا يعني أن أشياء معينة ليست مهمة على الإطلاق لمجرد أنها أقل أهمية. أعتقد هناك أشياء في الحياة أسوأ بكثير من خسارة البطولة. كثيرون حولنا يعانون. ناس تموت، هذا يحدث باستمرار، لكن في الوقت الراهن بسبب فيروس لم نعرفه جميعا ولم يستعد له أحد".

وأكمل "لا يمكننا الاستعداد لكل شيء، لكن لابد من ردة فعل. هذا أكبر شيء في حياتي، كيف تتعامل مع أشياء لم تتوقعها. يقول الناس كيف تفكرون في كرة القدم وهناك أناس تموت؟ لا أحد يفعل ذلك، لكن مثل أي مجال عمل آخر، علينا الاستعداد لما بعد ذلك، لأن هذا الوقت سيأتي".

وأتم الفائز بدوري الأبطال "في كرة القدم، هذا معناه أننا سنتدرب في وقت ما ولكي نضمن سلامة الجميع، إجراءات معينة لابد من وجودها. ما حدث في ألمانيا يحصل الآن في إنجلترا. مراكز تدريب أندية إنجلترا ستكون الأفضل. لا يوجد مكان لانتشار العدوى".