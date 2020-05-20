دراجي يدافع عن محرز: لم يقصد الإساءة للجماهير المغربية

أكد الإعلامي والمعلق الجزائري، حفيظ دراجي، أن رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي، لم يقصد الإساءة للجماهير المغربية خلال تصريحه الأخير، مؤكدا أن الأمور تم تضخيمها وتفسيرها بشكل خاطئ.

وقال دراجي بحسب ما نقلته وكالة "هسبريس" المغربية: "حديث محرز تم تفسيره بشكل خاطئ، فهو كان يقصد أن الجماهير المغربية والتونسية والسنغالية في فرنسا لا تشجع المنتخب الجزائري، تفاديا للإزعاج الذي تحدثه الجماهير عن طريق المزاح، وهذا أمر عاد في كرة القدم، بين الإخوة الأشقاء في كرة القدم".

وأضاف دراجي "محرز من والدة مغربية، لهذا لا يمكنه الإساءة أبدا للشعب المغربي أو لأي جهة من الجهات لأنه لاعب محترف ومهذب، لكن للأسف تم تفسير تصريحه بطريقة خاطئة".

وأتم دراجي "محرز أوضح ذلك في ما بعد من خلال تغريدة له عبر تويتر، كما أكد المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي سابقا كلام محرز عندما أبدى رأيه في الموضوع".

كان رياض محرز أثار غضب الجماهير المغربية، بتصريحاته التي وصفتها مواقع مغربية بـ"المستفزة".

وخرج محرز في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وتحدث فيه عن تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر.

وقال محرز: "التتويج والكأس للشعب الجزائري فقط، وربما بعض التونسيين، أما المغاربة فلا نحتاج لتشجيعهم".

وتابع قائلا: "لا داعي لفرحة الجماهير المغربية ولا أهتم بتشجيعهم لنا، ولا فرحتهم واحتفالهم بفوز الجزائر على السنغال في نهائي أمم أفريقيا".