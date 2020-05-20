كلوب عن حضور اللاعبين للتدريب: القرار متروك لهم

أكد يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، أنه لن يجبر أي لاعب في الفريق على حضور التدريبات.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لن نجبر أي لاعب للتدريب إذا لم يكن يشعر بالأمان".

وجاءت تصريحات كلوب بعد أول جلسة مران مع عشرة لاعبين في ميلوود، لافتا إلى إنه يتوقع حضور بقية اللاعبين لكنه لن يضغط عليهم. وقال المدرب الألماني: "القرار متروك لهم".

وتابع: "قلت للاعبين قبل جلسة المران إنكم هنا بإرادتكم الحرة. في العادة عندما يوقّع اللاعب عقدا فإنه يلتزم بالحضور في أي وقت أطلب منه ذلك. لكن في هذه الحالة إذا لم تشعر بالأمان لا يجب أن تكون هنا.

وأوضح: "لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر. إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة مئة في المئة".

ومن المقرر أن يحدد مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل، موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط في يونيو/ حزيران.

يشار إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز توقف منذ 13 مارس/ آذار بسبب جائحة كورونا، لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة.

ويذكر أن ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.