14 إصابة في الدوري الألماني عقب عودة النشاط

ضربت الإصابات 14 لاعبا في الدرجتين الأولى والثانية من الدوري الألماني عقب استئناف النشاط الرياضي.

وأصبحت ألمانيا أول دولة تستأنف النشاط الكروي عقب تفشي فيروس كورونا بعد توقف المنافسات لما يزيد على شهرين.

ويعد بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الأكثر تأثرا بالإصابات، حيث جاءت الإصابات بواقع 12 في البوندسليجا و2 في الدرجة الثانية.

البوندسليجا

بوروسيا دورتموند (2): جيوفاني رينا – ثورجان هازارد.

هوفنهايم (2): سيباستيان رودي – إيلاص بيبو.

هيرتا برلين (1): بير سيليان شيلبريد.

بوروسيا مونشنجلادباخ (1): ماركوس تورام.

شالكه (1): جان كلير توديبو.

باير ليفركوزن (1): لارس بيندر.

بادربورن (1): كلاوس ججاسولا.

أوجسبورج (1): أندري هان.

كولن (1): بينو شميتز.

إينتراخت فرانكفورت (1): ماركو روس.

الدرجة الثانية

هامبورج (1): جوشوا فانجومان

أرمينيا بيليفيلد (1): يوان سيمون إدموندسون.

وتزداد المخاوف من زيادة المشاكل البدنية و الإصابات التي قد تواجه اللاعبين بعدما غابوا عن المباريات لما يقرب من شهرين.