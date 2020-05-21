مصر على خطى ألمانيا... تحديد موعد عودة فرق الكرة المصرية للتدريبات

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عودة الفرق المصرية للتدريبات بشكل جزئي يوم 15 يونيو/ حزيران المقبل.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو.

وأشار الوزير إلى أنه يتم مع اتحاد الكرة دراسة كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية التي سيقوم بها الاتحاد، لحماية كافة عناصر اللعبة.

وأوضح الوزير أنه يتعين على اتحاد الكرة الاتفاق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط، بحسب موقع "يالاكورة".

وأتم أشرف صبحي، أن كافة المسؤولين يتابعون عن كثب تجربة استئناف الدوري الألماني لنشاطه، بهدف معرفة إيجابيات وسلبيات التجربة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.