نجوم كرة قدم عالميون يدعمون تحدي آل الشيخ وآل سويلم... صور

نال التحدي الذي أطلقه سعود آل سويلم، رئيس نادي "النصر" السعودي الأسبق، مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مالك نادي "ألميريا" الإسباني، باهتمام كبير بين صفوف نجوم كرة القدم العالمية.

حيث أطلق آل سويلم تحدي المباراة الخيرية التي سيذهب ريعها إلى منصة "جود الإسكان"، ومن المقرر أن تقام المباراة عبر "البلايستيشن" في 29 رمضان الجاري، وقدم آل الشيخ، مالك "ألميريا" الإسباني، تبرعا بقيمة مليون ريال.

إذ سيخوض تركي آل الشيخ التحدي بفريق ألميريا، على أن يلعب سعود آل سويلم بفريق نادي "النصر"، لتحظى المباراة باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبين نجوم الكرة العالمية.

حيث دعم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، آل الشيخ في لقائه ليرد الأخير قائلا "يا ميسي ما تقلقش".

من جهته أعلن القائد ااسابق للمنتخب البرازيلي، كافو عن دعمه لآل الشيخ في المباراة.

ليخالفه مواطنه روبرتو كارلوس ليدعم آل سويلم وفريق "النصر" على حساب آل الشيخ.

من جهته أعلن الإيطالي بيرلو دعمه للنصر ليرد عليه آل الشيخ قائلا "أساسا ما تعرف تلعب".

وأعلن بوغبا دعمه لآل سويلم، قائلا "إذ قال له: هيا سعود، أتمنى أن تكون جاهزا للمباراة، أراك قريبا"، ليرد آل الشيخ قائلا "يا ليت مانشستر يبيعك".