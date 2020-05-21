نجوم كرة قدم عالميون يدعمون تحدي آل الشيخ وآل سويلم... صور

حيث أطلق آل سويلم تحدي المباراة الخيرية التي سيذهب ريعها إلى منصة "جود الإسكان"، ومن المقرر أن تقام المباراة عبر "البلايستيشن" في 29 رمضان الجاري، وقدم آل الشيخ، مالك "ألميريا" الإسباني، تبرعا بقيمة مليون ريال.
إذ سيخوض تركي آل الشيخ التحدي بفريق ألميريا، على أن يلعب سعود آل سويلم بفريق نادي "النصر"، لتحظى المباراة باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبين نجوم الكرة العالمية.
حيث دعم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، آل الشيخ في لقائه ليرد الأخير قائلا "يا ميسي ما تقلقش".
من جهته أعلن القائد ااسابق للمنتخب البرازيلي، كافو عن دعمه لآل الشيخ في المباراة.
Good luck @Turki_alalshikh pic.twitter.com/9KLvO1w5Pv— Cafu. (@officialcafu) May 19, 2020
ليخالفه مواطنه روبرتو كارلوس ليدعم آل سويلم وفريق "النصر" على حساب آل الشيخ.
من جهته أعلن الإيطالي بيرلو دعمه للنصر ليرد عليه آل الشيخ قائلا "أساسا ما تعرف تلعب".
#النصر_VS_الميريا اساساً ماتعرف تلعب😎 pic.twitter.com/HTWzVUO1Qc— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 20, 2020
وأعلن بوغبا دعمه لآل سويلم، قائلا "إذ قال له: هيا سعود، أتمنى أن تكون جاهزا للمباراة، أراك قريبا"، ليرد آل الشيخ قائلا "يا ليت مانشستر يبيعك".
#النصر_VS_الميريا ياليت مانشستر يبيعك😎 pic.twitter.com/Y7l96ryISZ— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 20, 2020
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