نجم تشيلسي يغيب عن التدريبات لخوفه من كورونا

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على تغيب نجمه الفرنسي، نجولو كانتي، عن تدريبات الفريق بسبب خوفه من الإصابة بفيروس "كورونا".

وبحسب تقارير إعلامية، فقد أجرى كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه، الثلاثاء، بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير إلى ان اللاعب أبدى مخاوف من معاودة تدريبات تشيلسي إلى جانب زملائه.

ليحصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات تشيلسي، الأربعاء.

وأشارت تقارير إلى أن النادي اللندني سمح لكانتي صاحب الـ 29 عاما، بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون تحديد موعد للعودة إلى تدريبات تشيلسي الجماعية مع زملائه.

وتعرض كانتي، في وقت سابق، إلى حالة إغماء قبل سنتين عندما سقط على الأرض خلال إحدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

يذكر بأن بطولة الدوري الإنجليزي توقفت منذ منصف مارس/آذار، بعد تفشي وباء "كورونا"، في الوقت الذي يحتل فيه تشيلسي المركز الرابع بـ48 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.