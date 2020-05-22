13 ألف مشجع "صامت" يتابعون لقاء كرة قدم في الدوري الألماني... فيديو

يشهد يوم غد السبت، 23 مايو/ أيار، لقاء يجمع فريقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه باير ليفركوزن، في الجولة الثانية بعد استئناف بطولة الدوري الألماني بكرة القدم التي توقفت بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وستشهد مدرجات ملعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، حضورا فريدا من نوعه للجماهير "الصامتة".

حيث ستمتلئ مدرجات الفريق بمجسمات من الورق المقوى لملء المقاعد الفارغة، حيث منح النادي مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات مقابل 19 يورو للمجسم الواحد.

Borussia Mönchengladbach are making sure their fans are still in attendance as the Bundesliga returns this weekend! 👏 pic.twitter.com/b3t33r2UMc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 14, 2020

وكشف رئيس رابطة مشجعي الفريق، توماس لودفيك، لوكالة "سيد" الألمانية الرياضية، قائلا "إننا قمنا بتثبيت قرابة 13 ألف مجسم، لكن الطلب وصل إلى حوالي 20 ألف مجسم".

من جهته وصف المدير الرياضي للنادي، ماركس إيبرل، الخطوة بـ"الرائعة"، قائلا "عملية رائعة تخلق أجواء في الملعب وتذكر في الوقت نفسه أن كرة القدم دون مشجعين ليست هي نفسها".

وأبدى مدرب الفريق، ماركو روزه، سعادته قائلا "إنه أمر رائع. تشعر حقا أنك لست وحيدا عندما تخوض التمارين في الملعب"، بحسب ما نقلت صحيفة "آس".

يذكر بأن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ يحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.