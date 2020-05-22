رابطة الدوري الإنجليزي توافق على شراء السعودية لنادي نيوكاسل

أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى إعطاء رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين "البريميرليغ"، الضوء الأخضر لصندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ على نادي "نيوكاسل يونايتد" بمبلغ وصل لـ 300 مليون جنيه إسترليني.

فبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن رابطة الدوري الممتاز وافقت على عملية استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على الفريق الإنجليزي، عن طريق إعطاء الضوء الأخضر لسيدة الأعمال البريطانية، أماندا ستافيلي.

حيث تقود ستافيلي عملية التفاوض باسم الصندوق السعودي لإبرام الصفقة.

Newcastle's £300m takeover approved by Premier League | @ncustisTheSun https://t.co/RbPAUFNerz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 22, 2020

وأضافت الصحيفة بأن عملية الاستحواذ تأخرت بسبب إنشغال رابطة الدوري الممتاز في مشروع عودة البطولة بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة أنه بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأموال والأوراق، سيتم الإعلان رسميا عن عملية الاستحواذ في 1 يونيو/ حزيران أو في تاريخ قريب من ذلك.

هذا وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد ربطت اسم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب "ريال مدريد" بالفريق الإنجليزي.

فبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الرياضي الإسباني، فإن النادي الإنجليزي مستعد لمنح زيدان راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون دولار، وهو ما يمثل ضعف ما يتقاضاه المدرب الفرنسي في ريال مدريد.