نجم اليوفي يرفض تشيلسي من أجل برشلونة

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني هو الأقرب للظفر بخدمات البوسني ميراليم بيانيتش من ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي تشيلسي اللندني عرض لاعبه جورجينو مقابل بيانيتش، لكن ردة فعل اللاعب كانت الرفض كما كانت على عرض باريس سان جيرمان، مؤكدا أنه لن يغادر تورينو للذهاب إلى برشلونة.

ومن المتوقع أن بيانيتش سيغادر إليانز ستاديوم في الصيف كجزء من خطة يوفنتوس لبيع بعض من لاعبيه، لمساعدة المخاوف المالية في أعقاب تفشي فيروس كورونا، لكن في المقابل يسعى برشلونة إلى الحد من نفقاته النقدية، وذلك بإتمام صفقات تبادلية للاعبين.

وحقق بيانيتش نجاحا كبيرا مع اليوفي منذ وصوله قادما من نادي روما عام 2016، وأحرز معه ثلاثة ألقاب دوري إيطالي وكأسين إيطاليين، ويتطلع بيانيتش إلى تحد جديد في برشلونة، ويطمح للعب إلى جانب ليونيل ميسي بعد رفض الأموال الكبيرة من باريس سان جيرمان.

وكان لاعب اليوفي مع عودة فريقه للتدريبات، قد كتب رسالة عبر حسابه على "إنستغرام"، والتي وصفها المراقبون بالمشفرة، وقال فيها: "المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم، سعيد بالعودة إلى الملعب".

ويثير عشاق برشلونة علامات استفهام حول السن الكبير للبوسني، وإمكانية استفادة النادي منه لكونه قد بلغ الثلاثين من عمره، إلا أن النادي يرى أن سن بيانيتش سيشكل عاملا كبيرا من حيث الخبرة.