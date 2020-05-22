بعد مرور 10 أعوام...مورينيو يكشف ما قاله لغوارديولا في اللقطة الشهيرة...صورة

عادت للأذهان الصورة الشهيرة التي شهدت تدخل مورينيو في حوار بين غوارديولا ولاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في لقاء برشلونة وإنتر ميلان، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2009-2010، والتي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو".

فبعد مرور 10 أعوام على اللقطة الشهيرة، تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب إنتر ميلان في ذلك الوقت، عما قاله عندما اقترب من غوارديولا ولاعبه السويدي.

فقد كشف البرتغالي لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن تفاصيل تلك الواقعة.

قائلا: "عندما سقط بوسكيتس، كنت أقف بشكل قطري بين مقاعد البدلاء والواقعة وطرد موتا، وشاهدت بطرف عيني مقعد بدلاء برشلونة يحتفل بالطرد، كما لو أنهم فازوا بالفعل بالمباراة، وحينها غوارديولا كان يتحدث مع إبرا عن التكتيكات التي يجب اتباعها في موقف 11 ضد 10، ذهبت إلى غوارديولا، وقلت له، لا تحتفلوا بعد، المباراة لم تنته حتى الآن".

يذكر بأنه في ذلك اليوم، حل إنتر ميلان ضيفا على برشلونة بعد فوز النادي الإيطالي ذهابا بنتيجة 3-1، وظهر بأن إنتر ميلان يعاني أمام برشلونة، وبخاصة في ظل طرد البرازيلي تياجو موتا من فريق جوزيه مورينيو بعد نصف ساعة، إثر قيام سيرجيو

بوسكيتس في الادعاء بالإصابة، الأمر الذي دفع الحكم البلجيكي فرانك بي بليكر، لإشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه البرازيلي، ليترك إنتر يعاني بعشرة لاعبين بعد نصف ساعة فقط من بداية اللقاء.

👀 Mourinho revela qué le dijo a Guardiola: "El banquillo del Barça celebraba la expulsión de Motta como si hubieran ganado, (...) simplemente le dije: “No montéis la fiesta que el partido no ha acabado”



👉 El Inter pasó a la final de la Champions https://t.co/tSVzvzxjJq pic.twitter.com/zZGR555B2g — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) May 22, 2020

وتمكن إنتر ميلان من تخطي عقبة برشلونة بمحصلة اللقائين، ليصل للنهائي وليفوز بتلك النسخة من بطولة دوري الأبطال.