صحيفة: برشلونة يعرض كوتينيو للبيع... وهذه الأندية ترغب في ضمه

كشفت صحيفة إسبانية، عن سعي نادي برشلونة الإسباني لبيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، المُعار إلى صفوف بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحاليا يتعافى كوتينيو من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن، ويأمل الجهاز الطبي لبايرن ميونخ، أن يكون مستعدا للعب قبل 27 يونيو/حزيران، موعد نهاية الدوري الألماني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تنوي مقايضة كوتينيو بلاعبين، بل الاتجاه إلى بيعه والاستفادة ماليا منه لتمويل الصفقات الأخرى.

وأضافت "أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي تواصلت مع وكيله كيا جورابشيان وإدارة برشلونة، بينما بشكل غير رسمي يوجد اهتمام من نيوكاسل لضمه".

وأشارت إلى أن "كوتينيو يريد العودة إلى البريميرليغ، وتشيلسي هو الفريق المُفضل لديه".

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة حدد قيمة بيع كوتينيو بين 80 و90 مليون يورو، وأي ناد سيوافق على دفع هذه القيمة سيحصل عليه، حيث سيكون المزاد على بيعه مفتوحا.